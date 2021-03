SF afviser ikke tvangstest: At kalde det et indgreb i ens personlige frihed er noget vrøvl

Der er gjort klar til hurtigtest på Humlehaveskolen i boligområdet Vollsmose, hvor der i øjeblikket er højt smittetal. Mette Frederiksen har luftet muligheden for at tage nye værktøjer i brug for at sikre, at alle bliver testet - \"også dem, der ikke vil\". SF håber, at alle i smitteområder kan blive testet frivilligt, men tvang \"kan blive en nødvendighed\". Foto: Tim Kildeborg Jensen/Ritzau Scanpix