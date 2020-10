Um uppstillingina hjá Sjálvstýri

Nú tað hoyrist, at Bjørn á Heygum ikki vil stilla upp til býráðsvalið, skulu vit takka honum fyri hansara virksemi í føroyskum politikki, har hann hevur gjørt lít. Serliga er tað honum fyri at takka, at tað eydnaðist í tí nýggju stýrisskipanarlógini at fáa ta reglu, at uppskot kunnu samtykkjast hóast tey ikki fáa meir enn helming tingmanna fyri. Hetta hevur gjørt løgtingið meir arbeiðsført, og tað er eitt stórt framstig á sjálvstýrisleið.

Men vit skilja, at hann vil gevast í politikki, tí hann er eingin unglingi longur, farin um pensiónsaldur.

Tað vit kunnu troysta okkum við, er tað gamla danska orðið:

For de gamle der faldt

er der ny overalt.

So er eisini hjá Sjálvstýri, sum kom í eyga á fundinum í løgtingshúsunum annan jóladag 1888, og sum hevur djúpar røtur í Føroya fólki. Eftir ein skáa á síðsta býráðsvali eru vit nú aftur til dystin fús.

Rætt er sum kirkjubømaðurin Sverri kongur segði: Alvæl ræður harrin happi. Vit fara til verka tí vit halda, at tað vit ætla, fer at vera hvørjum einasta borgara til fyrimunar, og vit ivast ikki í, at tey eru mong, sum taka undir við okkum.

Valevni Sjálvstýris til býráðsvalið eru hesi:

Danny Danielsen, Tórshavn

Hallur Hjalgrímsson Djurhuus, Tórshavn

Jákup Hans Heinesen, Tórshavn

Dan Klein, Hoyvík

Hervør Ólafsdóttir Lützen, Tórshavn

Zakarias Wang, Hoyvík.

Vit hava sett okkum fyri

at hvør borgari í kommununi, sum er fyltur 18 ár, sleppur at keypa eitt partabræv í Flatnahaga fyri eina krónu;

at okkara kommuna gongur á odda í interkommunala samstarvinum;

at vit hjálpa tilflytarum at fáa børnum sínum føroyskan samleika;

at vit skapa eitt livandi mentanarumhvørvi við bæriligum tjóðleikhúsi;

at vit skulu hava fimm apotek, og at eitt av teimum er opið á nátt;

at vit velja ta grønu kósina, so kommunan framvegis hevur heimsins størsta drunnhvítabøli;

at vit við kommunalum samstarvi bjarga fuglum í øllum Føroyum undan rottum;

at vit gera fleiri sandstrendur eins og í Sandagerði;

at vit gera gongugøtur fram við bakkanum og millum varðar;

at vit berjast ímóti innsløddum plantum;

at vit fáa vardar íbúðir til fólk við avbjóðingum;

at vit fáa bíligar lutaíbúðir til eldri;

at vit fáa íbúðir til lesandi eins og í Finsen;

at vit fáa landstreym til skip við kaiirnar;

at vit fáa eina skipan har vit kunnu ferðast uttan eyka tunnilsgjald;

at vit fáa eina skipan við fríari busskoyring í øllum landinum;

at vit fáa fimleikhøll til skúlan í Kaldbak;

at vit fáa hálkubreyt;

at vit fáa eitt stað har møður við pinkubørnum kunnu koma saman.



Vit vita, at her býr eitt gott fólk í einum góðum landi.

Latið okkum saman gera fosturlandið enn betri at búgva í!

Sjálvstýri