Skelsættende dom baner vejen for, at EU kan tage milliardstøtte fra Polen og Ungarn

Presset for at lukke Den Europæiske Unions kasser for de to østlande stiger efter en vigtig afgørelse fra EU-Domstolen. Dommerne giver grønt lys for ny økonomisk afstraffelse af medlemslande, der ikke respekterer retsstaten.

Thomas Lauritzen

Europa-analytiker