Sofie Carsten Nielsen: Forsvarsforbeholdet var aldrig en god idé. Nu er det decideret meningsløst

Putins invasion af Ukraine har fundamentalt forandret Europa. Nu er spørgsmålet, hvordan vi reagerer. Danmark bør ikke lade andre kæmpe kampen, men stille sig helt ind i fælleskabet uden (forsvars)forbehold, skriver Radikale Venstres politiske leder.

DEBAT:

Sofie Carsten Nielsen

Politisk leder (R), MF

