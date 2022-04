De fem partiledere stod tæt sammen, da de præsenterede det nye \"nationale kompromis\".



Men sådan vil det ikke være, hvis det ender med et nej ved folkeafstemningen. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Statsministeren har kastet sig ud i en afstemning, hvor hun har langt mere at tabe end at vinde

Ja-sidens dårlige start op til EU-folkeafstemningen varsler ilde for Mette Frederiksen, der kommer til at stå alene, hvis det ender med nej. Alt afhænger nu af, om vælgerne køber hendes forvandling fra EU-kritiker til ivrig fortaler for et tættere samarbejde.

Foto: De fem partiledere stod tæt sammen, da de præsenterede det nye "nationale kompromis".

Men sådan vil det ikke være, hvis det ender med et nej ved folkeafstemningen. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

ALTINGET: Statsministeren har kastet sig ud i en afstemning, hvor hun har langt mere at tabe end at vinde - Altinget - Alt om politik: altinget.dk

ANALYSE:

Erik Holstein

Journalist og politisk kommentator