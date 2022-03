Statsministeren inviterer til arrangement i anledning af undskyldning til de seks nulevende af de 22 grønlandske børn, som blev sendt til Danmark i 1951

Statsminister Mette Frederiksen gav den 8. december 2020 en skriftlig undskyldning til de seks nulevende af de 22 grønlandske børn, som blev sendt til Danmark i 1951. Børnene blev en del af et forsøg, der fik store menneskelige konsekvenser.

Statsminister Mette Frederiksen inviterer nu de seks nulevende til et officielt undskyldningsarrangement sammen med Grønlands to medlemmer af Folketinget samt repræsentanter fra Dansk Røde Kors og Red Barnet.

Formand for Naalakkersuisut Múte B. Egede deltager også i arrangementet.

Arrangementet finder sted på Nationalmuseet onsdag den 9. marts 2022 kl. 14-16.

Statsminister Mette Frederiksen udtaler forud for arrangementet:

”Den 8. december 2020 gav jeg en skriftlig undskyldning til de seks nulevende, men jeg er glad for, at det nu er muligt at gennemføre et arrangement, hvor vi kan mødes. Deres historie og de tragiske konsekvenser af det forsøg, de blev en del af, har berørt mig dybt. Derfor ser jeg frem til endelig at kunne sige undskyld på Danmarks vegne ved et personligt møde.”

Formanden for Naalakkersuisut udtaler forud for arrangementet:

”Det betød meget, da statsministeren undskyldte skriftligt i december 2020, men det betyder mindst ligeså meget, at de seks nulevende nu får en undskyldning ansigt til ansigt. Det er en historisk dag, som hele Grønland såvel som jeg selv har set frem til.”