På et pressemøde op til folketingsvalget i 2019 præsenterede Mette Frederiksen (S) Socialdemokratiets løfte om at oprette nærhospitaler for at få sundhedsvæsenet tættere på borgerne. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Styrelse i lækket notat: Regeringens valgløfte om nærhospitaler kan kræve en ny definition på hospitaler

Nærhospitaler skal være uden døgnfunktion og uden mulighed for indlæggelse, skriver Sundhedsstyrelsen i et notat. Regeringen er på trapperne med sit udspil om de såkaldte nærhospitaler.

