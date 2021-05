Tidligere medlemmer af S-erhvervsklub deltog kun for at møde ministre: Medlemmerne er jo pisseligeglade med partiet

Erhvervsklubberne handler mere om, at man kan prale med at have mødt en minister end at få reel indflydelse.

Det mener Stine Bosse og Tine Aurvig-Huggenberger, der begge har siddet med i den socialdemokratiske klub.

Men der behøver ikke at være noget hemmelighedskræmmeri omkring det, lyder det.

Foto: Arkiv

