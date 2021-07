Torben Möger Pedersen er ikke bekymret for de yngre generationers økonomiske formåen. \"Den unge generation er den mest veluddannede i danmarkshistorien og har adgang til spændende og vellønnede job,\" siger han. Foto: Arthur Cammelbeeck/Altinget

Torben Möger: Det er helt usandsynligt, at de kommende generationer skulle blive fattigere pensionister end de næste, der går på pension

De kommende generationer skal ikke frygte at blive fattigere end deres forældre. Det fortæller pensionsbossen Torben Möger Pedersen. "Det er ikke et socialpolitisk problem, at ejerlejlighederne på Islands Brygge er dyre," siger han.

