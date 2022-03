Russiske styrker bombede fredag boligkvarterer i Irpin, der er en forstad til Kyiv. Foto: Aris Messinis/AFP/Ritzau Scanpix

Ukrainsk politiker fra sit skjul i Kyiv: ”Det danske folk bør forstå, at Putin lige nu er en trussel mod hele verden”

Hendes niårige søn er evakueret, hendes kæreste er i krig, og hendes far er forsvundet. Mød den ukrainske politiker Inna Sovsun i en særudgave af Altingets europæiske podcast, og hør, hvad hun siger fra sit skjul i Kyiv om Putin, Europa, Danmark og Vestens frygt for en atomkrig.

Inna Sovsun i Kyiv.

”Jeg kunne aldrig have forestillet mig det her. Det tror jeg ikke, at nogen kunne.”