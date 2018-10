VEGETARISK FORENING: NY FORSKNING OM KLIMA BETYDER, AT KOSTRÅDENE BØR ANBEFALE EN PLANTEBASERET KOST

Dan Klein --- 16.10.2018 - 08:00

Et nyt internationalt studie fra en række af verdens førende forskere indenfor landbrug, klima, miljø og ernæring, fra Oxford, Harvard, IFPRI, Potsdam og andre anerkendte universiteter viser, at verden skal leve stort set vegetarisk, hvis kloden skal brødfødes bæredygtigt i fremtiden.

Pressemeddelelse 15. oktober 2018

Som det fremgår af en stort opsat artikel i Berlingske i dag, skal danskerne således spise over 90 % mindre kød, samtidig med at forbruget af øvrige animalske produkter skal mindst halveres. Det hører med til regnestykket fra Oxford, at det er baseret på, hvad der skal til, hvis verden skal holde sig under en temperaturstigning på 2 grader. FNs klimapanels seneste rapport baserer sig på 1,5 grader. Hvis dén målsætning skal opfyldes, skal forbruget af animalske fødevarer endnu længere ned, fordi en stor del af landbrugsarealet skal omlægges til skov og energiafgrøder.

”Det betyder, sagt med andre ord, at de danske kostråd skal ændres, så de fremover anbefaler en plantebaseret kost”, siger Rune-Christoffer Dragsdahl, generalsekretær i Dansk Vegetarisk Forening. Han peger på, at en plantebaseret kost er defineret ved at være en kost, der tager udgangspunkt i planter, men som eventuelt kan suppleres med små mængder animalske fødevarer.

”Myndighederne i en række lande, for eksempel Canada og den flamske regering i Belgien, har på det seneste lanceret kostråd, der tager udgangspunkt i planter, og hvor det animalske er noget, der skal mindskes eller blot er et eventuelt supplement. Det er på høje tid, at Danmark gør det samme”.

Dansk Vegetarisk Forening efterlyser samtidig, at politikerne beder om en myndighedsberegning på de samfundsøkonomiske gevinster for Danmark, hvis kosten omlægges til at være grønnere.

”Vi ved fra en beregning fra de norske sundhedsmyndigheder, hvis vi omregner den til danske forhold, at hvis blot folk spiser efter kostrådenes anbefalinger i forhold til animalsk og vegetabilsk, så drejer det sig formentlig om 10 milliarder danske kroner om året alene i gevinster i sundhedsvæsenet og i øgede skatteindtægter på grund af mindre sygdom. Men vi har brug for at få lavet regnestykket specifikt efter danske forhold”, siger Rune-Christoffer Dragsdahl.



