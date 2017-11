Vegetarisk forening: Positivt at fire partier vil gøre det nemmere at vælge grøn mad

Dan Klein --- 12.11.2017 - 10:06

Enhedslisten, Alternativet, SF og De Radikale fremsatte fredag et beslutningsforslag i Folketinget om en pulje til de offentlige køkkener, der dels skal fremme økologien, dels fremme muligheden for at tilbyde plantebaserede måltider. Dansk Vegetarisk Forening glæder sig over initiativet og tror på, at et folketingsflertal vil støtte landets mange hundrede tusinde borgere, som foretrækker vegetarisk mad. Også Økologisk Landsforening er glade for og støtter forslaget.





Enhedslisten, Alternativet, SF og De Radikale fremsatte fredag et beslutningsforslag i Folketinget om en pulje til de offentlige køkkener, der dels skal fremme økologien, dels fremme muligheden for at tilbyde plantebaserede måltider.

Søren Egge Rasmussen, fødevareordfører for Enhedslisten, har igennem længere tid arbejdet på at gøre det nemmere at vælge plantebaseret mad i det offentlige, og han er glad for, at fire partier nu er gået sammen om et fælles beslutningsforslag:

”Vi ved, at det betyder rigtig meget for landets mange vegetarer og veganere. Og vi ved, at det betyder enormt meget for miljø og klima. Vi ved desuden, at ønsket om en vegetarisk valgmulighed i det offentlige har en stærk forankring i befolkningen. Så nu håber vi blot, at vi kan få resten af Folketinget med, så det kan blive til virkelighed.”

Christian Poll, fødevareordfører for Alternativet, er med til at fremsætte beslutningsforslaget. ”Vi har jo sat vegetarisk mad på dagsordenen, lige siden vi blev stiftet som parti. Så det er fantastisk, at vi nu er så mange partier, der ønsker at fremme dette - et måltid uden animalske fødevarer til dem, der ønsker det”.

SF er også medstillere på forslaget. ”Man skal have friheden til at leve vegetarisk eller vegansk - også hvis man f.eks bliver indlagt på et sygehus eller flytter på plejehjem, og derfor ikke selv har mulighed for at købe ind og lave mad. I SF ser vi gerne, at man i regioner, kommuner og institutioner skaber muligheden for at vælge plantebaserede måltider”, siger SFs fødevareordfører, Trine Torp.

Ida Auken, tidligere miljøminister og i dag forbruger- og miljøordfører for Det Radikale Venstre, ser gerne, at det bliver nemmere at vælge det grønne:

"Vi vil gerne sætte penge af til offentlige køkkener, så de kan lægge om til mere økologisk mad og bruge flere grøntsager i madlavningen. Det gavner klimaet, miljøet og giver flere muligheder til mennesker, der gerne vil spise vegetarisk."

Dansk Vegetarisk Forening mener, at de øvrige partier i Folketinget bør tilslutte sig forslaget. ”44 % af danskerne mener, at offentlige køkkener – dvs. skoler, plejehjem, daginstitutioner, hospitaler osv. - altid som en valgmulighed bør tilbyde et vegetarisk måltid helt uden animalske fødevarer”, siger foreningens generalsekretær, Rune-Christoffer Dragsdahl.

”Vi er fantastisk glade for opbakningen fra fire af Folketingets partier. Titusindvis af vegetarer og veganere er i klemme i systemet. Især syge, ældre og småbørnsfamilier oplever i dag, at de enten ikke kan få et måltid, eller at de får et måltid, som ikke er ernæringsmæssigt forsvarligt”, siger Rune-Christoffer Dragsdahl. ”I vores nabolande, f.eks. Sverige, Tyskland og Storbritannien, er det helt almindeligt, at man viser dette hensyn. Nu er turen kommet til Danmark.”

”Forslaget vil samtidig sikre, at andre også får mulighed for at vælge et grønnere måltid. Vi ved, at der er rigtig mange derude, som ville vælge plantebaseret kost, hvis de havde muligheden”, tilføjer han, med henvisning til, at 8,2 % af danskerne lever vegetarisk mindst halvdelen af ugens dage, samtidig med at 43 % af danskerne ønsker at spise mindre kød. Blandt de unge er tallene endnu højere.

Puljen vil fortsætte den økologiske omstilling af landets offentlige køkkener til minimum 60 procent økologi, bl.a. ved at støtte efteruddannelse af køkkenpersonale samt planlægning og gennemførelse af omstillingen til økologi og plantebaserede valgmuligheder.

”Det er de madprofessionelle på plejehjem, daginstitutioner, hospitaler og rådhuse, som har været drivkraften for den grønne omlægning. Det kræver nytænkning og stærkt håndværk, og derfor skal de bakkes op med efteruddannelse, omlægningshjælp og konkrete mål fra kommunal- og regionspolitikere”, siger Paul Holmbeck, direktør i Økologisk Landsforening, og fortsætter:

”Både duften og fornuften er på vej tilbage i de offentlige køkkener. Madprofessionelle laver mere mad fra bunden, bager eget brød, bruger mere grønt og laver mere varierede menuer. Ved at reducere spild, købe varer i sæson og bruge mere grønt og mindre kød kan de lidt dyrere økologiske råvarer rummes i budgetterne, samtidig med at måltiderne bliver sundere, friskere og mere klimavenlige.”

Dansk Vegetarisk Forening og Økologisk Landsforening vurderer, at der er så mange gode argumenter for puljen, at det bør være realistisk at finde et flertal i Folketinget, som vil stemme for oprettelsen af den.