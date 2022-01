Udpegelsen af Roberta Metsola til ny formand i Europa-Parlamentet har ført til nye diskussioner om magtdelingen blandt de europæiske folkevalgte. Foto: Gonzalo Fuentes/Reuters/Ritzau Scanpix

Vil magtens forskydning i Europa-Parlamentet få opdeling mellem stuerene og ikke-stuerene til at forsvinde?

Et opgør om formands- og næstformandsposter blandt de europæiske folkevalgte sætter årelangt princip om at holde den yderste højrefløj uden for det gode selskab i spil.

Foto: Udpegelsen af Roberta Metsola til ny formand i Europa-Parlamentet har ført til nye diskussioner om magtdelingen blandt de europæiske folkevalgte. Foto: Gonzalo Fuentes/Reuters/Ritzau Scanpix

ALTINGET: Vil magtens forskydning i Europa-Parlamentet få opdeling mellem stuerene og ikke-stuerene til at forsvinde? - Altinget - Alt om politik: altinget.dk

ANALYSE:

Rikke Albrechtsen

EU-redaktør