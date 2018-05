10 verkætlanir stuðlaðar við tilsamans góðum 7 mió. kr.

Granskingarnevndin hevur á fundi 25. mai játtað stuðul til 10 nýggjar granskingarverkætlanir. Til samans eru játtaðar 7.246.591 kr. til verkætlanir á økjunum mentan, samfelag. náttúra og náttúrutilfeingi og heilsa.

33 umsóknir vóru um stuðul og søkt varð um í alt 24 mill. kr.

Stuðul er latin 4 ph.d.-verkætlanum og 6 øðrum verkætlanum. 6 kvinnur og 4 menn eru verkætlanarleiðarar. Hesi arbeiða á stovnum og feløgum í Føroyum og í Danmark.

Umsóknirnar, sum hava fingið játtað stuðul úr Granskingargrunninum í 2018, eru:

Mentan og samfelag

Sigri Gaini: Framsøgufrælsi og haturstala.

Ph.d.-verkætlan á Søgu og Samfelagsdeildini á Fróðskaparsetrinum - Játtan kr. 1.100.000

David Turesson: Íverksetanarumhvørvið í minni oyggjasamfeløgum – ein komparativ granskingarverkætlan av íverksetan í fíggjarligum framkomnum oyggjasamfeløgum.

Ph.d.-verkætlan á Søgu og Samfelagsdeildini á Fróðskaparsetrinum - Játtan kr. 1.136.000

Náttúra og náttúrutilfeingi

Gunnvør á Norði: Botndjórasamfeløg - Eitt føroyskt sammetingargrundarlag

Verkætlan á Fiskaaling - Játtan kr. 423.648

Sólva Jacobsen: Árstíðarbroytingar í vøkstri og yvirlivilsi hjá yngli á føroyska landgrunninum.

Verkætlan á Havstovuni - Játtan kr. 398.110

Debes H. Christiansen: Hjartaklovningur (CMS): Ein vaksandi vandatáttur fyri føroyska laksaalivinnu.

Verkætlan á Heilsufrøðiligu Starvsstovuni - Játtan kr. 740.000

Sigurd Christiansen: Kanning av eginleikunum hjá nano-partiklum úr havinum við Føroyar og hvussu gróðurin á landgrunninum ávirkar partiklarnar.

Verkætlan á Aarhus Universitet - Játtan kr. 536.040

Maria Dam: Finnast sníkarnir Cryptosporidinum og Giardia í føroyskum seyði og neytum, og kunnu hesir dálka drekkivatnið?

Verkætlan á Umhvørvisstovuni - Játtan kr. 505.777

Heilsa

Nicolina Maria Ovadóttir: Forðing av Phosphodiesterase 8A enzym fyri at minka um varandi bruna og krabbakyknusperiðing.

Verkætlan á Deildini fyri heilsu- og sjúkrarøktarvísindi á Fróðskaparsetrinum - Játtan kr. 323.997

Ólavur Mortensen: Greining av genetiska fjølbroytninum hjá føroyingum

Ph.d.-verkætlan á Ílegusavninum, Fróðskaparsetrinum og Aarhus Universitet - Játtan kr. 947.019

Rannvá Dahl: Nýtslan av fitisýrum og umsetningurin av karnitini í vøddakyknum hjá sjúklingum við CTD.

Ph.d.-verkætlan á Københavns Universitet og Landssjúkrahúsinum - Játtan kr. 1.136.000

---

Næsta umsóknarfreist hjá Granskingargrunninum verður væntandi 15. februar 2019 kl. 12. Hetta er treytað av játtan á fíggjarlógini fyri 2019.

Í 2019 fer væntandi eisini aftur at bera til at søkja stuðul frá Høvuðsøki 2 hjá Sjúkrakassagrunninum. Tað ber í løtuni til at søkja stuðul frá Høvuðsøki 1, sum er til smærri verkætlanir. Les meira her: http://www.gransking.fo/fo/adrar-studulsskipanir/sjukrakassagrunnurin/hovudsoki-1/