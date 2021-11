10.000 kr. fyri sílaroðslu

Sílagransking: Fríggjadagin 10. desembur kl. 14.00 verður lutakast um vinnaran av 10.000 skattafríum krónum. Drigið verður millum allar brævbjálvar við roðsluroyndum, sum sílafiskarar hava sent inn til P/F Fiskaaling síðan lutakastið í fjør.

Men enn ber til at luttaka! Send inn brævbjálvan við roðsluroyndum og uppmátingum, so hesar eru Fiskaaling í hendi í seinasta lagi fríggjadagin 3. desembur. Nærri vegleiðing til luttøku sæst her. Bjálvarnir til endamálið fáast frá Fiskaaling á tel. 474747 ella skriva til fiskur@fiskaaling.fo.

Lutakast

Tað er Landsgrannskoðarin, ið dregur lut um vinnaran fríggjadagin tann 10. desembur. Vinnarin verður kunngjørdur á heimasíðuni hjá Fiskaaling og í fjølmiðlunum. Vit seta okkum sjálvandi eisini beinleiðis í samband við vinnaran.

Í løtuni eru á leið 130 brævbjálvar innkomnir, men enn er rúm fyri fleiri. Einasta treytin er, at bjálvarnir eru okkum í hendi í seinasta lagi fríggjadagin 3. desembur 2021.

Verkætlanin verður fíggjað av Havbúnaðarfelagnum.

Fleiri upplýsingar kunnu fáast við at seta seg í samband við Kirstin Eliasen, deildarleiðara og granskara á Fiskaaling.