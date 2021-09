12 føroyskar fyritøkur ganga á odda innan umhvørvi undan COP26

Týsdagin, 21. september, hava 12 føroyskar fyritøkur kunngjørt, at tær hava bundið seg til at minka teirra útlát av vakstrarhúsgassi við í minsta lagi eini helvt innan 2030. Fyritøkurnar eru allar partur av átakinum Burðardygt Vinnulív, og ásetanin av málinum er ein partur av átakinum at avmarka avleiðingarnar av veðurlagsbroytingunum. Tríggjar fyritøkur eru farnar enn longur og hava bundið seg til ikki at hava nakað útlát yvirhøvur innan 2030.

Bakkafrost, Betri Banki, Effo, Faroe Ship, Føroya Tele, Gist & Vist, JT Electric, KJ Hydraulik, MBM, P/F Poul Michelsen, SMJ og Vónin hava øll bundið seg til at minka teirra sonevnda Scope 1 og 2 útlát av vakstrarhúsgassi og hava samstundis kunngjørt, at tey næsta ár fara at áseta ítøkilig mál fyri teirra óbeinleiðis Scope 3-útlát í tráð við vísindaligu tilmælini. Síðan lata fyritøkurnar teirra mál inn til Science Based Targets Initiative.

Feløgini fara at arbeiða saman í verkætlanini Burðardygt Vinnulív í í minsta lagi trý ár. Tey fara millum annað at arbeiða saman um at menna eina strategiska tilgongd viðvíkjandi handfaring av avbjóðingum innan veðurlagsbroytingar, lívfrøðiligt margfeldi og heilsustøðuna í havinum. Hesar tilsagnirnar eru fyrsta stig í ætlanini.

Eisini hava fyritøkur kunngjørt mál um at hava jaliga ávirkan á lívfrøðiliga margfeldið á minst einum øki av teirra fyritøku.

Regin Jacobsen, stjóri í Bakkafrost, ið er ein av stovnandi fyritøkunum, sigur:

-Vit fegnast um, at vit í dag kunnu almannakunngera yvirskipaðu málini, har vit veruliga vísa, at vit ynskja at gera framstig í handfaringini av hesum avbjóðingunum, sum fara at ávirka okkum øll. Vit hava longu gjørt størri framstig hesar fyrstu mánaðirnar í verkætlanini enn nakar av okkum hevði væntað, og vit byrja longu at síggja týðandi samstarvsmøguleikar millum partarnar. Vit eru vís í, at vit kunnu gera stór framstig við at samstarva á henda hátt, sigur Regin Jacobsen.

Marita Rasmussen, stjóri í Føroya Arbeiðsgevafelagi, sigur í viðmerking:

-Tað er hugaligt at síggja, at fyritøkur samstarva og ganga á odda í handfaringini av hesum truplu avbjóðingum. Privata vinnulívið má átaka sær sín part av ábyrgdini at handfara hesar avbjóðingar, og hetta er eitt gott dømi um, hvussu hetta kann gerast, og vit vóna, at enn fleiri fyritøkur leggjast afturat, sigur Marita Rasmussen.

Meiri kunning um einstøku tilsagnirnar fæst á: www.burdardygtvinnuliv.fo

------------------

12 Faroese companies take lead on climate action ahead of COP26

On 21 September, twelve Faroese companies participating in the Faroese Sustainable Business Initiative - Burðardygt Vinnulív - announced they would at least halve their greenhouse gas emissions by 2030 in an effort to mitigate climate change. Three of the companies went further and committed to net-zero by 2030.

Bakkafrost, Betri Bank, Effo, Faroe Ship, Føroya Tele, Gist & Vist, JT Electric, KJ Hydraulik, MBM, P/F Poul Michelsen, SMJ and Vónin, all committed to a reduction in their scope 1 and 2 CO2e emissions and announced they will be setting targets for their indirect scope 3 emissions in line with scientific recommendations, next year. After this, companies will submit their commitments to the independent Science Based Targets Initiative.

The companies will work together in the Burðardygt Vinnulív initiative for at least three years to develop a strategic approach to climate change, biodiversity and ocean health. These commitments mark the first stage of their plan.

Other commitments announced included ambitions to become net-positive in their impact on biodiversity in at least one area of potential material impact for the businesses.

Regin Jacobsen, CEO of founding company Bakkafrost said:

“We are pleased to be making this announcement today to show we are serious about making headway against these urgent issues affecting us all. We have come further in the first few months of this initiative than I think any of us would have expected and we are already starting to see meaningful collaboration opportunities between us. We are certain that working together will accelerate our progress on these issues.”

Marita Rasmussen, Director of the Faroese House of Industry said:

“It is very encouraging to see businesses collaborating and taking leadership on these issues. The private sector must take its role in tackling these issues seriously, and this is a good example of how it can be done. We hope to see more companies following suit.”

For more information on individual commitments, please read their online report: www.burdardygtvinnuliv.fo