En afghaner inspicerer skaden på Ahmadi-familiens hus i Kabul efter amerikansk droneangreb den 29. august. Zemerai Ahmadi, der blev dræbt ved angrebet, var en entusiastisk mangeårig medarbejder ved en amerikansk humanitær organisation, siger hans kolleger. Pentagon påstod først, at han var et militant medlem af Islamisk Stat, der var ved at udføre et angreb på amerikanske tropper. I dag har Pentagon indrømmet, at angrebet var en »tragisk fejl«. 10 civile døde ved angrebet, herunder syv børn. Foto: Bernat Armangue/AP

1.300 hemmeligholdte dokumenter afslører gusten sandhed om USA's krigsførelse

New York Times' kulegravning af hemmeligholdt Pentagon-arkiv afslører noget om amerikansk krigsførelse, som kan gøre fjender endnu mere fjendtlige.





Videooptagelsen af en hvid sandal i barnestørrelse i en totalt udbombet og udbrændt Toyota i en baggård i Kabul sagde mere end tusind ord.





Først forsvarede USA’s militær droneangrebet den 29. august med, at det havde forhindret et terrorangreb. Men en uge efter at New York Times udsendte en videofremstilling af sagen, indrømmede militæret, at angrebet, som kostede 10 civile – herunder syv børn – livet, var en »tragisk fejl«. Men hvis det så bare var den eneste...





JYLLANDS-POSTEN:





Jyllands-Posten: https://jyllands-posten.dk/international/ECE13574894/1300-hemmeligholdte-dokumenter-afsloerer-gusten-sandhed-om-usas-krigsfoerelse/?utm_campaign=Nyhedsoverblik%2009.00&utm_content=2021-12-21&utm_medium=email&utm_source=jp