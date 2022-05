16 filmsverkætlanir fáa 1.8 mió. kr.

Stuðul verður latin 16 umsóknum um stuðul til film í fyrra umfari 2022. 31 umsóknir komu inn, og søkt var um tilsamans 5,9 mió. kr. Stuðulin fevnir um eitt nú hugskotsmenning, framleiðslu og útbreiðslu.

Talan er um bæði dokumentarfilmar, stuttfilmar og spælifilmar.

Hesi 16 fingu stuðul:

Torfinnur Jákupsson

Tinganes

150.000

Ebba Malena Debess Thomsen

Lítla

150.000

Hugmynd v/Eir í Ólavsstovu

Abbi

120.000

Terji Mohr

Sorgarbúnin

6.500

Felagið Føroysk Ross

Føroyska rossið

150.000

Turf Roof Productions v/ Hans Kristian Eyðunsson Hansen

Trøllini og huldugentan

75.000

Terji Mohr

Perlan

7.000

Rógviper sp/f v/Rógva Rasmussen

Rótfesti

50.000

Helmsdal Media v/Gudmund Helmsdal

Vandaferð

50.000

Rógviper sp/f v/Rógva Rasmussen

Heartist

150.000

Felisia Jógvansdóttir Helmsdal

Kom bara við

75.000

Atli Brix Kamban

Storkur

70.000

Mariann Sofiasdóttir

Nóra

35.000

Jónfinn Stenberg

Meg minnist eina mynd

175.000

Symphor Film v/ Franklin Henriksen

Grímur Havreki

75.000

Kykmyndir v/ Jón Hammer

The Last Paradise on Earth

450.000

Kykmyndir hjá Jón Hammer hevur fingið 450 tús. kr. til spælifilmin The Last Paradise on Earth eftir Sakaris Stórá. Tað er søgen um ungan mannin Kára, sum arbeiðir á flakavirkinum í heimbygdini, og sum býr heima saman við pápanum og yngru systrini. Heimið hjá teimum hevur ikki verið tað sama, síðan mamman doyði, og sorgarrakti pápin megnar ikki at taka sær av familjuni. Samstundis er lívsæðrin í bygdini í vanda, tí flakavirkið er um at tapa bardagan móti marknaðarkreftunum, og teimum umhvørvisbroytingunum, sum ávirka havið og fiskaríið runt oynna og landið. Tá pápi Kára fer aftur til skips, má Kári taka ábyrgdina við hús og taka sær av systur síni.

Hetta er ein filmur um at finna sítt pláss í lívinum, og tematisk verður komið inna á evni sum, hvussu umhvørvisbroytingar ávirka dagligdegin í okkara samfelag, og hvussu teir siðbundnu kynsleiklutirnir ikki altíð hava tað so lætt í einum moderniseraðum heimi.

Jónfinn Stenberg hevur fingið 175 tús. kr. til ein novellufilm við arbeiðsheitinum Meg minnist eina mynd. Filmurin viðger evnið “eftirmæli” og varpar ljós á, hvat ein letur eftir seg, tá ein fer úr hesum heimi. Tað er ein søga um, hvussu avgerðir verða raðfestar, og hvat ein stendur eftir við. Trongdin at seta sítt fingramerki á heimin kann vera sera stór.

Samlaða filmsjáttanin er 3,5 mió. kr. Næsta stuðulsumfar verður lýst í juli við freist 1. septembur 2022.

Mynd: Kykmyndir: The Last Paradise on Earth