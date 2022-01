Det amerikanske krigsskib USS Donald Cook ligger til kaj på Færøerne. Foto: Arktisk Kommando

2022 kan blive året, hvor USA opruster i Grønland og på Færøerne

At få den stærkt forsinkede arktiske strategi gjort færdig og få grønlansk og færøsk accept af de forlængst vedtagede anskaffelser af radarer og droner til brug i Arktis. Det bliver nogle af regeringens vigtigste arktiske opgaver i et år, hvor USA meget vel kan tænkes at konkretisere sine planer i Grønland og på Færøerne.

