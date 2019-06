30 årsdagen for massakren på Den Himmelske Freds Plads 4. juni 1989

Kære Infoliste

Jeg håber at du vil hjælpe med at videresende og dele nedenstående appel og give de kinesiske studenter deres historie tilbage!

Det i disse dage 30 års siden at de kinesiske studenter havde besat Den himmelske fredsplads, og krævede demokrati og stop for koroption i Kina. Hele verden holdt vejret i spænding, for kunne det virkelig lykkedes for de entusiastiske studenter omforandre det kinesiske samfund, igennem en række fredelige manifestationer i centrum af Beijing. Det virkede næsten som om Kina havde fået sit eget 68 ungdomsoprør.

Men drømmen blev knust, da det kinesiske militær i en kæmpe knivtang manøvre omringede Beijings centrum med tanks og angreb de ubevæbnede og fredelige studenter. Tusindevis blev dræbt og resten blev arresteret eller flygtede ud af landet b.la til Hongkong.

Kina prøvede at lægge låg på historien, men både foto og oplysninger fandt vej til de internationale medier og der rejste sig et ramaskrig i hele verden. I Hongkong gik over 1,5 millioner på gade for at give deres støtte til studenterne.

Men forgæves det kinesiske diktatur var de stærkeste og oprøret blev knust. Kina prøver stadig her 30 år at udslette historien om Kinas forår og massakren på den fredelige studenteropstand.

De store demonstrationer i Hongkone resultere i at en række prominente Hongkong borgere, skabte organisationen ” the Alliance“, som havde til formål at hjælpe de overlevne studenter fra massakren ud af Kina og opsamle informationerne om oprøret for at sikre at historien blev husket.

Det var ”the Alliance“ (demokratibevægelsen) der sammen med mig i 1997 opstillede mit 8 meter højt monument ”skamstøtten” til minde om massakren på den himmelske fredsplads i Beijing i 1989. Dette monument er et skulpturelt opråb om forholdene i Kina og er det eneste mindesmærke omkring massakren på kinesisk grund.

Jeg fik alle de opsamlede dokumenter med hjem til Danmark fra Hongkong, da demokrati bevægelsen var bange for at de blev konfiskeret af de kinesiske myndigheder i forbindelse med at Hongkong blev overtaget af Kina i 1997. I Danmark scannede jeg samtlige 4.000 dokumenter og har i de sidste 22 år sendt nedenstående appel ud for at sprede gøre informationerne tilgængelige for alle.

Vi marker også 30året ved at lave et lille mindested på Galleri Galschiøt hele juni, hvor alle dokumenterne er printet ud og en lille film fra massakren vises og hvor man har mulighed for at tænde et lys for de døde

Som mange af jer nok allerede ved , har vi netop fået et stort brunt skilt på motorvejen hvor vi har valgt at lade skulpturen fra Hongkong indgå, for at mindes studenterne. Det er i øvrigt beskæmmende så lidt man høre valgkampen om kritikken af Kina i Danmark. Gad vide om dette er et resultat af Panda effekten, se sidste nuhedsbrev eller på vores webside.

Der er heldigvis god omtale af massakren i mange aviser verden over f.eks. i Hongkong der har fortalt historien fra Danmark om motorvejs skilt.

Min Kinesiske ven Jun Feng (Jimbut) og That Hysteric Theatre(CHN) står for en forestilling, "Digtning", der er baseret på Liao Yiwus langdigt "Massakre", oversat af Sidse Laugesen. Digtet gøres til genstand for en undersøgelse på scenen. Forestillingen omhandler digtet, dets baggrund og selve den kreative proces med at skrive det og præsenteres den 13. og 14. juni ´19 kl. 17.00 på den internationale litteraturfestival, LiteratureXchange i Aarhus. Jimbut har selv siddet i fængsel i mange år og har kun overlevet fordi han fik asyl i Danmark. Se info om stykket.



