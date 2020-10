340.000 sjúkrarøktarfrøðingar stuðla verkfallinum

Sygeplejerskernes Samarbejde i Norden hevur í brævi í dag boðað frá, at tey stuðla verkfallinum hjá Felagnum Føroyskir Sjúkrarøktarfrøðingar og vísa sín fulla solidaritet við sjúkrarøktarfrøðingunum, ið eru í verkfalli.

SKRIVAÐ HEVUR FELAGIÐ FØROYSKIR SJÚKRARØKTARFRØÐINGAR, 20/10/2020

340.000 norðurlendskir sjúkrarøktarfrøðingar eru limir í felagnum, og hesir standa saman við okkum í stríðnum fyri at rætta skeivleikan.

Tey vísa á, at rættvís løn og ordiligar arbeiðsumstøður eru avgerandi fyri at tryggja, at yrkið eisini framyvir er áhugavert at starvast í.

