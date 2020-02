Á myndini síggjast tey 7, sum fingu handa prógv eftir lokið skeið.

7 nýggir venjarar fingu prógv

Seinasta vikuskiftið, 15. og 16. februar 2020, skipaði ÍSF fyri venjara 1 skeiði í Glyvra Skúla. Hetta var tað fyrsta av fyribils 5 venjaraskeiðum, sum ÍSF fer at skipa fyri komandi vikurnar.





Runavíkar Kommuna bjóðar, sum tann fyrsta kommunan í landinum øllum børnum og ungum ímillum 6 og 18 ár eitt frítíðarkort, sum gevur teimum ein munandi betri møguleika, at luttaka í frítíðarvirkseminum í kommununi.





Hetta gleðast vit í ÍSF almikið um, tí vit vilja vera við at tryggja, at góðskan í frítíðartilboðunum til børn og ung er á so høgum fakligum støðið sum møguligt.





Innihaldi á skeiðnum var bæði teoretiskt og praktiskt, og umfataði evnini:





Ítróttur og børn.





Undirvísari var Heri Ziska





Á myndini síggjast tey 7, sum fingu handa prógv eftir lokið skeið.









Venjara1 skeiðið er sera væl egna til allar venjarar, sum venja børn og ung í øllum ítróttagreinum.ÍSF og Runavíkar Kommuna hava í hesum sambandið gjørt avtalu um, at Venjari 1 útbúgvingin ella líknandi útbúgving frá avvarandi sersambandi, skal liggja sum grundarlag hjá øllum venjarum í Kommununi.Ítróttur og venjingÍtróttaskaðar