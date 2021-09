Der har den seneste tid været stort pres på for at få tilført ekstra midler til handicapområdet. KL pressede på for at tilført 5 milliarder kroner ekstra ved økonomiforhandlingerne, men den store økonomiske saltvandsindsprøjtning udeblev. Det førte efterfølgende til kritik ved en demonstration foran Christiansborg. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

7 ud af 10 lokalpolitikere: I min kommune trumfer økonomi jævnligt hensynet til borgernes behov

Mere end 70 procent af lokalpolitikerne oplever jævnligt, at økonomiske hensyn vægter højere end borgernes behov, viser rundspørge. Tendensen er størst på det specialiserede socialområde og i ældreplejen. Socialrådgivere oplever dagligt, at der ikke er penge nok til at give den rigtige hjælp, lyder det fra Dansk Socialrådgiverforening.

