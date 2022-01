Energiminister Dan Jørgensen (S) ærgrer sig over, at der ikke har været mere afløb fra puljen. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

750 millioner til energieffektivisering i virksomheder samler støv

Siden erhvervspuljen til energieffektivisering i virksomheder åbnede for første gang i 2020, er der blot givet tilsagn om støtte for en fjerdedel af de mere end en milliard kroner, der har været til rådighed. Professor kalder tallene chokerende, mens Synergi opfordrer til at afbureaukratisere puljen.

Daniel Bue Lauritzen

Redaktør