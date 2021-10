Absolut intet i åbningstalen pegede mod et efterårsvalg. Den mulighed må anses for stærkt reduceret, efter det lykkedes at få landet det brede klimaforlig mandag, skriver Erik Holstein. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Åbningstale: Klima og uddannelse har afløst indvandrere og kriminalitet

Mens Mette Frederiksens første åbningstale for to år siden kredsede om utryghed og indvandrerkriminalitet, var tonen denne gang anderledes optimistisk. Selve indholdet var koncentreret om klassiske centrum-venstre mærkesager som klima, uddannelse og almene boliger.

Erik Holstein - Analyse

Journalist og politisk kommentator