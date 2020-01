Advarsel

Færøernes Politi skal hermed advare alle, der har en konto på det sociale medie Viber, om at der pt. florerer et forsøg på bedrageri.

Flere borgere har modtaget en besked på Viber, hvor de bliver bedt om at trykke på et link og efterfølgende indtaste nogle koder, som man modtager via sms.

Gerningsmanden sender herefter en besked om ,at han har hacket ens telefon og påstår, at han nu har adgang til Visakort, netbank, kontakter og er i stand til at spærre telefonens simkort. Der formodes dog at være tale om tomme trusler i håb om at presse folk til at overføre penge til gerningsmanden.

Udover at man kan tage et screenshot af beskeden, bør man blokere afsenderen og slette beskeden. Man skal under ingen omstændigheder trykke på links eller sende besked retur til afsenderen.

Politiet opfordrer i øvrigt alle til at være varsomme med alt, hvad man modtager uventet fra ukendte afsendere.

Teknisk Efterforskning

Færøernes Politi