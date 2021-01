Advokater ser grundlag for retssag mod Støjberg: Man dør ikke af at komme for en rigsret

INSTRUKS: De to uvildige advokater, som Folketinget har hyret, vurderer, at der er grundlag for at rejse en rigsretssag mod tidligere minister Inger Støjberg (V). Nu ligger beslutningen hos Folketinget. Støjberg angriber advokaternes arbejde.

Der er grundlag for at rejse en rigsretssag mod forhenværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i sagen om adskillelse af unge asylpar.

Det konkluderer de to uvildige advokater, som Folketinget har hyret til at rådgive sig i spørgsmålet om, hvorvidt der vil være grundlag for at føre en retssag mod Støjberg.

Det bekræfter en række medlemmer af det udvalg, der har siddet til møde med advokaterne onsdag formiddag, blandt andre Mai Mercado (K), Kristian Hegaard (R) og Rosa Lund.

Kilde, Altinget: Advokater ser grundlag for retssag mod Støjberg: "Man dør ikke af at komme for en rigsret" - Altinget - Alt om politik: altinget.dk