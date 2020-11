Andras Marr Poulsen frá Lions Club Tórshavn handaði Anniku Højgaard, leiðara fyri orkestrinum Ælaboganum, heiðurin sum Ársins borgari 2020

Ælabogin eigur Ársins borgara

Fyri sítt stóra arbeiði í yvir 20 ár við orkestrinum Ælaboganum er Annika Højgaard í kvøld heiðrað av Lions Club Tórshavn sum ársins borgari.

Tá ið orkestrið Ælabogin byrjaði í Skansastovu í Havn tann 28. september í 1990, var talan um ein hóp av fólkum við serligum avbjóðingum, sum fegin vildu spæla tónleik. Tey spæla enn, og øll hesi árini hava tey javnan havt konsertir, bæði í Havn og úti um landið, og tey hava somuleiðis verið við til tiltøk uttanlands, bæði í Norra og Spania.

Fyrsti leiðarin í Ælaboganum var Annika Højgaard, og hon hongur við enn. Øll hesi árini hevur hon ótroyttiliga gingið á odda fyri orkestrinum, har hon ongantíð hevur slept endanum, hóast eisini onnur í styttri og longri tíðarskeið hava verið partur av leiðaratoyminum.

Tí hevur hon eisini í kvøld fingið heiðurin sum Ársins borgari 2020, sum er ein heiður, Lions Club Tórshavn hevur handað á hvørjum ári síðani 2003. Við heiðrinum fylgir eitt heiðursskjal og ein lítil peningaupphædd, 5.000 krónur.

– Tað er Annika Højgaard hevur ótroyttilig hevur gingið á odda. Hon hevur dugað væl at fingið bólkin at harmonera, hon hevur eitt serligt samband við allar limirnar, og rúm er fyri øllum í Ælaboganum. Hon dugir somuleiðis at fáa tað besta fram í øllum, stendur millum annað í grundgevingini fyri heiðrinum.

– Fyri ósjálvsøkna arbeiði sítt við orkestrinum Ælaboganum, fær Annika Højgaard heiðurin Ársins borgari frá Lions Club Tórshavn.