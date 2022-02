Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

Afgørelsens time nærmer sig for ny Thule-kontrakt

Om få dage er der frist for at byde på den nye op til 12 år lange kontrakt på den civile drift af den amerikanske Thulebase i Grønland. Det er afgørende for fortsat amerikansk-grønlandsk samarbejde, at kontrakten kommer tilbage på dansk-grønlandske hænder, påpeger ekspert.

Andreas Krog

Redaktør