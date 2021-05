Áheitan á landsstýri og tunnilsfelagið – vit øll ótolnast

Fyri næstan einum hálvum ári síðani, var tann stóri dagurin, tá ið Eysturoyartunnilin lat upp fyri ferðslu. Ein ótrúliga prýðilig, stórfingin og glæsilig verkætlan, sum er væl úr hondum greidd, og sum allar føroyingar kunnu fegnast um.

Tíðindaskriv frá Eysturoyr Sjálvstýrisfelag

Fyri okkum í Eysturoynni var hetta møguliga størsta framstig nakrantíð. Hetta kom at geva okkum óendaligar møguleikar bæði til vinnulig áhugamál og hjá einstaklingum.

Óendaligar møguleikar

Vinnulívið kundi stytta munandi um flutningstíðina, umframt at staðbundni marknaðurin vaks munandi.

Hjá einstaklingum kom øll frítíðar- og handils tilboðini í høvuðsstaðnum munandi nærri. Men størstan fyrimunin fingu fólk, ið ferðast dagliga langa leið millum bústað og arbeiðspláss, sum hvønn einasta dag, í øllum veðri, koyra allan vegin til Tórshavn til arbeiðis. Øll hesi fólkini spardu nú 1 til 1,5 tíma hvønn dag í koyring. Hendan tíðin kom nú allari familjuni til góðar.

Verður ikki brúkt fult út

Hetta ljóðar sum ein sólskinssøga, ella ævintýr. Men tíverri so verður hendan framúrskarandi, og størsta íløgan í Føroyska samferðsluøkið nakrantíð, ikki brúkt fult út.

Tað syrgiliga í hesum ævintýrinum er, at teir heilt stóru vinnarnir; vinnulívi og einstaklingar sum ferðast dagliga - ikki í nóg stóran mun brúka tunnilin.

Ein stórur partur av vinnulívinum brúkar ikki tunnilin – tí prísurin er ov høgur, og rættiliga nógv fólk sum ferðast dagliga brúka heldur ikki tunnilin, tí tað hvørki er ein avsláttrar skipan ella komin nøkur útmelding um, hvussu verður við ferða stuðlinum.

Vit øll bíða

Landsstýrismaðurin í fíggjarmálum, gav lyfti um í februar at koma við ítøkiligum boðum um hesi viðurskiftir, men enn er einki hent. Stjórin fyri Eysturoyartunnilinum hevur boða almenninginum frá, at hann bíðar við at gera tillagingar í prísinum til hann hevur frætt frá landsstýrismanninum.

Vit øll bíða – vit øll ótolnast. Tolið er uppi, og tí vilja vit við hesum heita á landsstýrismannin í fíggjarmálum, og stjóran í Eysturoyartunnilinum, um sum skjótast, at koma við neyðugum greiningum í kostnaðinum í mun til givin lyftir. So at hendan sólskinssøgan framhaldandi verður ein sólskinssøga.