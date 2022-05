Ministeriet har ladt stå til for længe, skriver #enmillionstemmer og Muskelsvindfonden i et åbent brev til Astrid Krag (S). Foto: Philip Davali/Ritzau

Aktører: Kære Astrid Krag, det er systematisk svigt at ignorere handicapområdet

Rigsrevisionens rapport om handicapområdet taler et tydeligt sprog om manglende kvalitet og tilsyn. At ignorere de skræmmende konklusioner vil være det samme som at godkende et systemisk svigt, skriver kontaktgruppen for #enmillionstemmer og Muskelsvindfonden i et åbent brev.

DEBAT fra 3. maj 2022 kl 02:00

Kontaktgruppen for #enmillionstemmer og Muskelsvindfonden

