Almennur fyrilestur um tosk

Dan Klein --- 23.11.2016 - 07:11

Í sambandi við at Hreiðar Þór Valtýsson frá universitetinum á Akureyri í Íslandi vitjar Fróðskaparsetrið, fer hann at halda fyrilestur um tosk, og hvønn týdning hesin fiskurin í øldir hevur havt fyri íslendingar.

Heitið á fyrilestrinum er “Icelanders and cod through the centuries”. Fyrilesturin verður hildin á enskum.

Øll eru vælkomin at lurta.

Fyrilesturin verður mikumorgunin 23. november kl. 11:00 á Havstovuni.