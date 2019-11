Altjóða dagur móti harðskapi móti kvinnum

- Vit eiga at gera tað, vit eru ment, at verja kvinnur og børn móti harðskapi. Tað sigur Elsebeth Mercedis Gunnleygsdóttir, landsstýriskvinna í almannamálum.

Í gjár var altjóða dagur móti harðskapi móti kvinnum. Tíverri er framvegis neyðugt og viðkomandi at varpa ljós á henda harðskap, sigur landsstýriskvinnan. Tí hvønn dag eru kvinnur um allan heim fyri harðskapi og ágangi.

Eisini heima hjá okkum eru kvinnur, sum liva í dagligum ótta, tí ein maki ella fyrrverandi maki fremur harðskap móti teimum og børnum teirra.

Kvinnuhúsið fær hvørt ár millum 500 og 600 áheitanir frá kvinnum, sum leita sær hjálp og vegleiðing, tí tær eru fyri harðskapi.

Í fjør gistu 13 kvinnur á Kreppumiðstøðini, tí tær noyddust at rýma heiman undan harðskapi.

Afturat teimum skulu vit leggja øll tey børnini, sum í ólukkumát verða ávirkað, tá pápi er harðligur móti mammu.

Á fundi fríggjadagin, sum Sig frá/Almannamálaráðið í samstarvi við Amnesty, Kvinnuhúsið og Kvinnufelagið skipaði fyri, greiddi Kathrina Lindenskov Holm frá sínum virki sum sálarfrøðingur í Kvinnuhúsinum.

Vit hoyrdu eisini um forvitnisliga skipan í Íslandi, har tey leggja seg eftir at samskipa arbeiðið móti harðskapi.

Eg fegnist um tað arbeiðið, sum verður gjørt at basa harðskapi móti kvinnum, og fari at virka fyri, at hetta arbeiðið heldur fram og verður styrkt.

Tíverri – framvegis er neyðugt og týdningarmikið at varpa ljós á harðskap móti kvinnum. Ikki einans 25. november.