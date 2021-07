Ambassadør: Danmark og Emiraterne støtter hinandens kandidatur til FN's Sikkerhedsråd

Det flugter ikke med ambitionen om at føre en værdibaseret udenrigspolitik, at Danmark og Emiraterne angiveligt har aftalt at støtte hinandens kandidatur til en plads i FN’s Sikkerhedsråd, mener forsker i diplomati.

Foto: Arkiv

ALTINGET: Ambassadør: Danmark og Emiraterne støtter hinandens kandidatur til FN's Sikkerhedsråd - Altinget - Alt om politik: altinget.dk