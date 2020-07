Amerikanska sendikvinnan í Danmark á vitjan á Deildini fyri Arbeiðs- og Almannaheilsu

Amerikanska sendikvinnan í Danmark, Carla Sands, og fylgi hennara vitjaðu Deildina fyri Arbeiðs- og Almannaheilsu í morgun. Pál Weihe og Maria Skaalum Petersen greiddu frá virkseminum á deildini og serliga frá góða samstarvinum við amerikanskar starsvfelagar á nógvum amerikonskum universitetum og serliga Harvard School of Public Health, har Pál hevur verið gestagranskari í nógv ár.

Vit nýttu høvið at takka sendikvinnuni fyri, at deildin síðan 2003 hevur fingið stórar peningajáttanir frá almennum grunnum í USA. Serliga frá National Instutute of Health, men eisini frá Environmental Protection Agency og National Science Foundation, sum tilsamans hava stuðlað granskingini á deildini við meira enn hálvthundrað milliónum krónum. Nú í vár hevur National Institute of Health aftur játtað útvið 5 milliónir krónur til at kanna immunskipanina hjá nýføddum børnum í Føroyum. Verkætlanin er mett at vara fýra ár.

Sendikvinnan sá møguleikar í, at vit í Føroyum kunnu skapa virksemi á øðrum økjum enn okkara fiskivinnu, til dømis tøkniligt íverksetaravirksemi.