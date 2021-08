Efter fem folketingsvalg som kandidat genopstiller Simon Emil Ammitzbøll-Bille ikke til næste valg. Foto: Arthur Cammelbeeck/Altinget

Ammitzbøll-Bille har besluttet sig: Jeg forlader politik

Den tidligere LA-minister og nuværende løsgænger er færdig i Folketinget efter næste folketingsvalg. Inden den endelige beslutning har han haft drøftelser om et potentielt kandidatur for et andet parti.

