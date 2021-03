Marianne Jelved jubler efter sin flotte valgsejr i 2005. Men forude lå en politisk ørkenvandring. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Analyse af Erik Holstein: Jelveds epoke illustrerer Radikales djævelske dilemma

Mariannes Jelveds beslutning om ikke at genopstille kommer efter et forløb, hvor hun haft held til at skubbe sit parti i mere midtsøgende retning.

Men Jelved er ikke altid selv blevet forbundet med en midtsøgende politik, og i de sidste 15 år har tre store radikale valgsejre blot forstærket partiets isolation.

