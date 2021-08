Forsvarets sidste flag i Afghanistan blev taget ned ved en ceremoni i Hamid Karzai International Airport North mandag den 21. juni. Foto: Esben, Forsvaret / Forsvarsgalleriet

Analyse: Danmark er stadig på begynderstadiet som krigsførende nation

Sagen om de lokalt ansatte, der har hjulpet Danmark i Afghanistan, viser, at Danmark stadig har meget at lære i forhold til at være en krigsførende nation.

