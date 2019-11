Anita sýnir fram list í Norðuratlantiska húsinum í Odense

FÅRHOLD // Anita Køtlum Petersen

NY UDSTILLING I NORDATLANTISK HUS

Åbning torsdag den 5. december kl. 16





Nordatlantisk Hus åbner torsdag den 5. december en ny udstilling med den færøske billedkunstner Anita Køtlum Petersen. Udstillingen bærer titlen ”Fårhold”. Det er de færøske får, som findes overalt i den færøske natur, der har været inspirationskilde til udstillingens værker.





Fårene er hovedmotiv i alle værkerne, der både omfatter akryl på lærred og kul på papir. Farvevalget spreder sig helt fra de storslående farver til de gråtonede nuancer.



Anita Køtlum Petersen er født og opvokset på Færøerne, hvor hun har trådt sine barmdomssko i øsamfundets nordligste bygd, Viðareiði. Hun har i mange år været bosat i Danmark, hvor hun i dag bor på Sydfyn. Igennem en lang årrække har hun beskæftiget sig med malerkunsten.



Værkerne i udstillingen Fårhold udtrykker både Anita Køtlum Petersens eget forhold til de firbenede uldvæsener og sin hjemegn på Færøerne, men også fårenes indbyrdes relationer er et centralt emne i kunsten. Det er oplevelserne og minderne om at leve i ét med naturen og dens dyrevæsener, der tydeligt går igen i alle udstillingens værker. I værkerne manifesteres også fårets store betydning for færingernes tilværelse og levevilkår op igennem tiderne.



Anita Køtlum Petersen deltager selv i udstillingens åbning, og alle er velkomne.



Underholdning med Anna maria Olsen og Bjarki Meitil



Det vil være muligt at besøge udstillingen indtil den 27. januar.



ÅBNINGSRECEPTION FINDER STED TORSDAG DEN 5. DECEMBER KL. 16