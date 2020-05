Anna Katrina J. Gradel vart ph.d á KU

Mánadagin 27. apríl vardi Anna Katrina Jógvansdóttir Gradel ph.d. ritgerð sína á Københavns Universitet.



Hon hevur verið innskrivað á Institut for Veterinær og Husdyrvidenskab, Københavns Universitet og ritgerðin var gjørd í samstarvi við Novo Nordisk A/S.



Ritgerðin kallast “Factors Driving the Variation in Absorption of Subcutaneously Administered Insulins” og er samansett av seks vísindaligum greinum, har hon er fyrstihøvundur.



Vegleiðarir vóru Jens Lykkesfeldt, professari á KU, og Hanne Refsgaard og Trine Porsgaard granskarar á Novo Nordisk.



Í metingarnevndini vóru Thomas Pieber, professari á Medical University of Graz, Eysturríki, Aage Kristian Alstrup, lektari á Aarhus Universitetshospital og Pernille Tveden-Nyborg, lektari á Københavns Universitet, sum var forkvinna.



Verjan, sum varð hildin á Zoom, gekk væl.



Anna Katrina Jógvansdóttir Gradel fer í august 2020 undir eina 2-ára postdoc verkætlan á Institut for Veterinær og Husdyrvidenskab, KU), har hon skal kanna, hvussu livurin signallerar mettheit til heilan.



Les meira í Les meira í Heilagrunninum





Leinki til greinar á PubMed