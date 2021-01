Erstatningen til minkerhvervet viser, at man ikke kan fifle med forståelsen af grundlovens bestemmelser og ejendomsretten, skriver Anne Sofie Allarp.

Anne Sofie Allarp: Derfor bør milliarder til minkavlere fylde dig med lykkefølelse

KOMMENTAR: I stedet for at jamre over milliarderstatningen til minkerhvervet, burde vi klukke af lykke.

En statslig udskrivning i den størrelsesorden cementerer, at grundloven og vores rettigheder også består i krisetider.

Altinget: Anne Sofie Allarp: Derfor bør milliarder til minkavlere fylde dig med lykkefølelse - Altinget - Alt om politik: altinget.dk