Anni granskar smáverur í Indiska havinum

Dan Klein --- 28.03.2017 - 09:32

Anni Djurhuus hevur fingið grein almannakunngjørda í Royal Society Open Science um útbreiðslu av smáverum ígjøgnum dynamiskar frontar og bankar. Greinin viðger smáveru samfelagið frá subtropiskum til subantarkist økið í útsynnings Indiska havinum. Tílík dynamisk umhvørvi eru millum tey mest produktivu umráðini í heimhøvunum. Serliga tað í Indiska havinum har Aghulas streymurin blandar tað subtropiska og subantarkstiska vatnið saman í ein meldur. Lítil og eingin vitan er um smáverur í tílíkum skipanum.





Úrslitini í hesi nýggju greinini vísa á, at smáveru samfelagið er sera ávirkað av tí fysiska umhvørvinum (hiti, salt, nutrientar). Hóast front skipanin í eina ávísan mun verður blandað, er smáveru samfelagið meiri tengt at sjógvmassa, enn longargrad (subtropiskt til subantarktis).





Vanliga verða salt og hiti brúkt sum mát fyri sjógvmassa, men smáveru samfeløgini eru so ymisk millum sjógvmassa, at til ber eisini at eyðmerkja ymiskar sjógvmassar gjøgnum hesar verur.





Anni Djurhuus gjørdi hetta arbeiðið sum part av hennara ph.d.verkætlan á Universitetinum í Oxford. Greinin, ið varð útgivin mitt í mars varð grundað á royndir, sum hon tók á granskingarskipinum James Cook í november 2011. Ph.d. verkætlanin hjá Anni varð stuðlað av Granskingargrunninum og Fróðskaparsetrinum.





Greinin kallast "Microbe biogeography tracks water masses in a dynamic oceanic frontal system" og kann lesast her: http://rsos.royalsocietypublishing.org/content/royopensci/4/3/170033.full.pdf





Grein um rannsóknarferðina er á setur.fo: http://old.setur.fo/index.php?id=462&tx_tcnews_pi1%5Bitem%5D=624&cHash=dedbdbfe4a781f5f85900bf57255d8d4





Eftir at Anni Djurhuus vardi ph.d. ritgerð sína í Oxford er hon farin í granskingarstarv á University of South Florida.





Les um Anni Djurhuus í Heilagrunninum: http://gransking.axeltra.com/index.php?type=person&lng=fo&id=378