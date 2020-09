Annika Olsen, borgarstjóri, stýr tær!

Eg skrivaði fríggjadagin 18. september eina grein undir heitinum: “Ikki tamarhald á rakstrarútreiðslunum í Tórshavnar Kommunu.“

Tað var ikki hissini skola og politiskur retorikkur og dramtikkur, sum kom aftur í høvdið á mær frá borgarstjóranum, Anniku Olsen.

Eg havi uttan iva rakt hana meint og avdúkandi við mínum upplýsingum um gongdina í búskapinum í Tórshavnar Kommunu.

Eitt, sum eg haldi vera ódámligt í greinini frá henni er, at borgarstjórin leggur mær orðini í munnin um nakað, sum eg ikki havi sagt og ger tulkingar, sum eru burturvið.

Eg ætli mær ikki niður á sama lága kjakstøðið og manipulerandi retorikk sum borgarstjórin.

Eg skal tí afturvísa, at eg yvirhøvur havi nevnt nakrar umfatandi sparingar og hópuppsagnir, ei heldur, at ávísar íløgur ikki skulu fremjast, tvørturímóti.

Eg vísi á nøkur faktuel viðurskifti og á gongdina í búskapinum hjá kommununi hetta samgongutíðarskeiðið, umframt búskaparligu útlitini.

Eg vil altíð vísa varsemi, sparsemi og tryggja produktivitet og ábyrgd við pengum, sum vit politikarar eru settir at forvalta og sum skulu brúkast til at varðveita og menna vælferðina, og soleiðis tryggja, at borgarin upp á sikt hevur tað gott og trívist.

Annika Olsen, hevur eina konservativa politiska hugsjón, men tað stendur í stóra andsøgn til, at kommunukassin í Tórshavnar Kommunu í komandi tíðum fer at koma undir trýst - og farast má út at lána í einari kommunu, sum hevur besta inntøkugrundarlag í landinum. Í ringasta føri kann búskapar- og fíggjarpolitikkurin hjá borgarstjóranum hava við sær skattahækkingar og verri kjarnuvælferðartænastur.

Vælferðin hjá havnaborgarum er við at koma undir trýst av sitandi býráðssamgongu.

Tað stendur eisini í andsøgn til, at Fólkaflokkurin hevur sum slagorð, at “peningurin liggur best í lummanum hjá borgaranum.” Men eftir borgarstjóranum at døma, so liggur peningurin best í kommunukassanum til hana og samgonguna at brúka - og at skalta og valta við sum henni og samgonguni lystur.

Í ringsta føri vil hennara búskaparligi atburður sum borgarstjóri hava við sær skattahækkingar, sleppur hon at halda fram sum borgarstjóri. Hetta vil enn einaferð vera í andsøgn til, at Fólkaflokkurin í valstríðnum 2016 lovaði skattalækkingar, men breyt tað vallyftið.

Lat okkum standa saman um at hava ein sterkan kommunubúskap í Tórshavnar Kommunnu - tað tænir okkara borgarum best - tað vil eg virka fyri.

Nú fossar meira út úr kassanum í Tórshavnar Kommunu enn kemur inn í kassan.

Lat okkum standa saman um Havnina.

10. november 2020 er kommunuval.

Annfinn Brekkstein

býráðslimur fyri Sambandsflokkin í Tórshavnar Kommunu