Antibiotikaresistens må højere op på dagsordenen

Nordisk Råds danske præsidentskab og Udvalget for Velfærd i Norden opfordrer de nordiske parlamenter til at debattere antibiotikaresistens og drøfte muligheden for at udvikle en fælles nordisk handlingsplan til bekæmpelse af en sundhedstrussel, der på sigt kan blive værre end den krise, verden står i nu.

- Allerede tilbage i 2014 fremlagde den tidligere svenske sundhedsminister, Bo Könberg, en rapport for de nordiske sundhedsministre, der påpegede vigtigheden af at bekæmpe antibiotikaresistens. Dette er ikke blevet mindre aktuelt i 2021, siger Bertel Haarder, præsident i Nordisk Råd. Han peger på, at antibiotikaresistens er et prioriteret område for dette års danske præsidentskab i Nordisk Råd og ser det som oplagt for præsidentskabet at stille sig bag forslaget:

- Det danske præsidentskab stiller sig bag opfordringen, som jeg mener bør kickstarte en debat om antibiotikaresistens samt en drøftelse af muligheden for en handlingsplan på området. Det vil komme til gavn for Nordens 27 millioner indbyggere, og potentielt være et værn mod en ny og måske langt værre sundhedskrise, end den verden står midt i nu, lyder det fra præsidenten i Nordisk Råd.

Norden kan stadig nå at reagere

Opfordringen til parlamentarikerne i Norden om at sætte antibiotikaresistens højere på den politiske dagsorden er foranlediget af Udvalget for Velfærd i Norden. Udvalget har i en årrække arbejdet for et tættere nordisk parlamentarisk samarbejde i bekæmpelsen af denne alvorlige udfordring. En udfordring, der ifølge udvalgets ordførende, Bente Stein Mathisen, ikke kan undervurderes:

- Som ordførende i Udvalget for Velfærd i Norden opfordrer jeg de nordiske parlamentarikere til at tage antibiotikaresistens meget seriøst. Dette initiativ skal igangsætte en debat om konkrete initiativer - både på den korte og lidt længere bane. Konsekvenserne, hvis vi ikke reagerer nu, kan være ødelæggende for verdenssundheden, men heldigvis kan vi gennem samarbejde på tværs af Norden og på tværs af fagområder stadig nå at reagere med konkrete forebyggelsestiltag og udvikling af ny antibiotika.

