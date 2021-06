Martin la Cour-Andersen

Arktisk Kommando får ny chef

Torsdag d. 10. juni blev den nye chef for Arktisk Kommando kontreadmiral Martin la Cour-Andersen indsat.

Presseorientering:

Martin la Cour-Andersen startede sin karriere inden for Søværnet og har senest, siden september 2018, arbejdet og boet i Washington DC, hvor han har været forsvarsattaché for USA og Canada. Han har tillige tidligere arbejdet og boet i London, Bruxelles og Madrid, og har herunder arbejdet som dansk forsvarsrådgiver i NATO samt i EU's militære stab.

Som chef for Arktisk Kommando får Martin la Cour-Andersen til opgave at sikre, at kommandoens ansvarsområder på Færøerne bliver varetaget. Det gælder blandt andet overvågning og suverænitetshævdelse til vands og i luften, støtte til civilsamfundet i form af for bekæmpelse af miljøforurening, fiskeriinspektioner samt forskningsstøtte. Han skal tillige varetage de eksisterende relationer samt skabe nye med samarbejdspartnere inden for og uden for Rigsfællesskabet.

Martin la Cour-Andersen kommer til at arbejde fra Arktisk Kommandos hovedkvarter i Nuuk. Han har formelt været chef for Arktisk Kommando siden 1. juni 2021.