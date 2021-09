Ársins Virki og Vinnuátakið

Ársins Virki og Vinnuátakið eru afturvendandi á Vinnudegnum, og stórur spenningur er altíð um, hvør vinnur heiðurin hesaferð.

Endamálið við at velja Ársins Virki og Vinnuátakið er at menna vinnuligan hugburð, skapa stoltleika í vinnuni og at økja virðingina fyri vinnuni hjá myndugleikunum og vanliga borgaranum.

Heiðurin sum Ársins Virki verður latin virki ella fyritøku, sum hevur verið støðug ella vaksandi, og dentur verður lagdur á fíggjarlig úrslit seinastu árini. Virkið skal hava víst framfýsni og áræði innan útflutning, framleiðslu, vøru- og tænastumenning, tøknifrøði, útbúgving ella innan annað øki, og hetta skal eftir styttri áramál hava elvt til menning og vøkstur.

Vinnuátakið hevur áður itið Ársins Átak, men í sambandi við seinasta Vinnudag ynskti Føroya Arbeiðsgevarafelag at leggja serligan dent á búskaparliga, umhvørvisliga og sosiala burðardygd, og tí er eisini heitið á heiðrinum broytt. Vinnuátakið verður latið virki ella persóni, sum hevur gjørt eitt serligt átak, ið kann gagna vinnuligum framburði. Talan kann vera um einstakt átak, men kann eisini vera arbeiði, sum er gjørt í longri tíð.

Í 2019 fingu P/f Poul Michelsen og FÖRKA heiðurin sum ávikavist Ársins Virki og Vinnuátakið.

Í dómsnevndini at velja Ársins Virki og Vinnuátakið sita:

Árni Ellefsen, BankNordik

Jean Djurhuus, Betri Banki

Chik Collins, Fróðskaparsetur Føroya

Herálvur Joensen, Umhvørvis- og vinnumálaráðið

Marita Rasmussen, Vinnuhúsið

Gunnar Mohr, P/f Poul Michelsen (Ársins Virki 2019)

Ársins Virki Ársins Átak 2000 Havsbrún ikki valt 2001 Tórshavnar Skipasmiðja North Atlantic Fish Fair 2002 Vónin Teitur Lassen 2003 Vaðhorn Formula.fo, Total View 2004 Reyni Service Atlantic Airways, sáttmálin Aker Stord 2005 Faroe Marine Products Fariga Seafood 2006 Thor Vinnuvitan 2007 Eik Banki ikki valt 2008 ArtiCon Decision3 2009 Bakkafrost Tórshavnar Matfestivalur 2010 Tavan Vilt í Suðuroy 2011 Vónin Jákup Zachariassen 2012 Luna Varðin Pelagic 2013 Vest Pack KOKS 2014 Skansi Offshore MEST & PAM OFFSHORE SERVICE 2015 Bakkafrost Defined Energy 2016 KJ Hydraulik Sheep View 2017 Smyril Line hiking.fo 2018 Articon FabLab 2019 Poul Michelsen P/F FÖRKA 2020 ikki valt ikki valt









[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=AD1u3ZZuJOw]







[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=a7M7KGrakTs]