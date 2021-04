At finna nál í sátu: Nýggj grein um eyðmerking av laksalús

Gransking: Í nýggjari vísindagrein verða ymiskir kanningarhættir samanbornir at meta um tal av laksalýs í sýnum. Granskarar á Fiskaaling eru viðhøvundar á greinini, sum er kunngjørd í altjóða ritinum Journal of Fish Diseases.

Í greinini verður ein samanbering lýst av ymiskum háttum at kvantifisera laksalús í planktonsýnum. Verkætlanarleiðarin sendi planktonsýni við ávísum tali av laksalýs í, ókent fyri móttakaran, til ymiskar starvsstovur í Noregi, Skotlandi og Føroyum. Hesar starvsstovur brúktu síðani hvør sín kanningarhátt at meta um talið av laksalýs í sýnunum.

Úrslitini vístu, at allir kanningarhættir hava ávísar fyrimunir og vansar, sum eisini eru lýstar í greinini. Fiskaaling gjørdi kanning við qPCR, og tað vísti seg at vera rættuliga “density dependent”. Tað merkir, at um nógv plankton var í sýnunum, vóru úrslitini góð, meðan úrslitini vóru minni góð, tá lítið plankton var í saman við laksalýsnum.

Aðrir royndir kanningarhættir vóru ljósmikroskop, fluorescence mikroskop, flow-cam, ddPCR og fPCR. Einans ddPCR kundi sammetast við ljós mikroskopi.

Samantha Bui frá Havrannsóknarstovuni í Noregi stóð fyri verkætlanini. Gunnvør á Norði og Ása Jacobsen, granskarar á Fiskaaling, luttóku í kanningararbeiðinum.

Enska heitið á greinini er «Finding the needle in the haystack: Comparison of methods for salmon louse enumeration in plankton samples.»

Greinin kann lesast her.