Á myndini síggja vit Elina Heðinsdóttir Joensen, forsteta í ÍSF og Jóhannu á Bergi, stjóra í Atlantic Airways, tá stuðulsavtalan varð undirskrivað.

Atlantic Airways høvuðsstuðul hjá føroysku íðkarunum til Oyggjaleikir 2017

Dan Klein --- 05.04.2017 - 09:00

Føroyska flogfelagið, Atlantic Airways, verður høvuðsstuðul hjá øllum teimum føroysku íðkarunum, sum luttaka á Oyggjaleikunum 2017, sum í summar verða í Gotlandi.





“Oyggjaleikirnir eru sera umráðandi fyri føroyskan ítrótt, tí har eru sera nógvar ítróttargreinir umboðaðar. Tí eru leikirnir eisini ein sera góður pallur hjá nógvum av teimum smáu ítróttargreinunum at vísa sítt dugnasemi. Tað er tó kostnaðarmikið at luttaka á einum slíkum tiltaki við so nógvum íðkarum, og tí eru vit sera fegin um stuðulin frá Atlantic Airways,” sigur Elin Heðinsdóttir Joensen, forseti í Ítróttarsambandi Føroya.





Jóhanna á Bergi, stjóri í Atlantic Airways:





“Oyggjaleikirnir eru eitt sera jaligt tiltak, ið bæði gevur nógv til ítróttarumhvørvið í Føroyum, men eisini er við til at seta Føroyar á heimskortið. Tí eru vit sera fegin um at kunna gera okkara til at stuðla føroysku luttøkuni á Oyggjaleikunum í 2017.”





Atlantic Airways flýgur tveir túrar í samstarvi við Ítróttarsamband Føroya beinleiðis úr Vágum til Gotlands við umleið 300 føroyingum í sambandi við Oyggjaleikirnar.





Leikirnir vera 24.-30. juni 2017.