Att. Bárður á steig Nielsen ella Harra løgmaður um man kan siga so, og Kaj Leo Holm Johannesen, landsstýrismanni í heilsumálum.

Coronapas er en indskrænkning i den fri og lige adgang til erhverv. Det kan ALDRIG være i almenets vel, når regeringen slet ikke har bevist, at der er en farlig virus.

Det er dybt ulovligt det Dronningen beslutter i statsrådet, og får sine ministre til at gøre nu.

§74 Alle indskrænkninger i den fri og lige adgang til erhverv, som ikke er begrundede i det almene vel, skal ophæves ved lov.

(Gammel §88. Alle indskrænkninger i den frie og lige Adgang til Erhverv, som ikke er begrundede i det almene Vel, skulle hæves ved Lov.)

Eg sendi tykkum hetta so tit kunnu brúka tađ eftir tørvi. Viđhvørt hjálpir tađ at stilla fólki spurningar so tey vakna av spurninginum.

So kunna tit brúka tann spurningin ímóti mótstødufólkunum sum passar tykkum best til einhvørja støđu iđ tekur seg upp, eisini tá Fútin og landslæknan, tveir danir, ganga beint ímóti boðum, sum tit og okkara landsstýri koma við. Farsóttarnevndini alt sum teir gera er brand ólóligt epidemilógin er 100% í stríd vid grundlógina. Og grundlógin hevur sína egnu verju: "Forinden kongen tiltræder regeringen, afgiver han skriftligt i statsrådet en højtidlig forsikring om ubrødeligt at ville holde grundloven." §8, og vídari: "I særdeles påtrængende tilfælde kan kongen, når folketinget ikke kan samles, udstede foreløbige love, >>der dog ikke må stride mod grundloven<< og altid straks efter folketingets sammentræden skal forelægges dette til godkendelse eller forkastelse." §23. Aftrat hesum kemur fylgjandi: "Bara hetta, at tey viđgera eitt tílíkt lógaruppskot sum stríđir ímóti teimum grundarleggjandi rættindum, er eisini í stríđ viđ fólkatingsins fundar- og starvsskipan (forretningsorden) sambært §16 sum sigur:

§ 16. Lovforslag, der indeholder forandringer i eller tillæg til grundloven (grl. § 88), skal i deres titel være betegnet som grundlovsforslag. Er de ikke betegnet således, afvises de af formanden.

Stk. 2. Ændringsforslag, der indeholder forandring i eller tillæg til grundloven, kan kun stilles til grundlovsforslag; stilles de til andre forslag, afvises de af formanden.

Stk. 3. Lovforslag eller ændringsforslag, der strider mod grundloven, skal afvises. Mener formanden efter forhandling med Udvalget for Forretningsordenen, at en sådan modstrid foreligger, indstiller formanden til Tinget, at forslaget afvises. Der finder ingen forhandling sted om en sådan afvisning.

Her stendur klárt og greitt, at um eitt lógaruppskot er í stríđ viđ grundlógina, so skal tađ verða avvíst.

á hetta ikki verđur útint í verki, er talan um eina korrupta stjórn.

Velkommen til virkeligheden.

Det er nemlig det i ikke forstår.

Når der ikke forefindes en særegen undtagelse, så er det lovbrud. En løgn kan aldrig katagoriseres som en særegen undtagelse. Hvis man bruger en løgn som en særundtagelse for at skubbe en grundlov til side, så er man en statsforbryder. Og retskendelser er man gået bort fra også. Men der findes skrappe lovregler for at ændre på en grundlov eller begge to, men disse lovregler har man også forbrudt sig imod: "Hvis grundloven skal ændres, skal Folketinget først vedtage ændringen af grundloven.

Så skal der være valg til Folketinget, og efter valget skal det nye folketing igen vedtage ændringen.

Til sidst skal vælgerne stemme om ændringen.

En ændring af grundloven kræver, at mindst 40 procent af alle vælgere siger ja til ændringen.

Alle vælgere tæller med, også selv om de ikke stemmer eller afleverer en blank stemmeseddel.

De skrappe regler betyder, at det kan være svært at ændre grundloven." Jeg er godt klar over, at selve myndighederne pisser på den grundlov de ellers har svoret en ed om at ville overholde, men det retfærdiggør ikke deres handlinger og grundlaget for at retsforfølge dem er retsgyldigt, hvilket de vil blive stillet til ansvar for, før eller senere.

Landslæknin og Heilsumálaráði innrømmaðu øll í 2020 í skriftligum brævið , at tey vistu, at Covid 19/SARS-CoV-2 ikki eksistera. Og síðani tað í Oktobur 2020 var greitt, at teir allir eisini vistu, at prikið fór at drepa fólk. Hví vilja teir so gjarna prika fólk? Svari er, at teir eru í panikk. Tí tá vit nærkast Desembur 2021 fara vit at síggja prikaði byrja at smella sum flugur, og tað gera vit longu nu. Yvir 100 ung fólk doyggju sum flugur til “All Vax” konsert. Konsertin verur ikki støðga. Og Mainstream mediuni siga ikki eitt orð, Houston USA.

Hundratals Top ítróttarfólk doyggja sum flugur. What is going on.? Tað vit síggja nú er byrjanin, tað verur mest sannlíkt nógv verri komandi mánaðirnar. Hetta er tað eg hava roynt at ávara ímóti. Eg visti frá byrjan, at hetta sum hendir nú fór at henda. Og tað er orsøkin til, at eg havi verið so harður í mínum retorikki síðani byrjanina. Nú kemur sviki hjá Pfizer eisini framm. Men tað sum mín ætlan var við mínum harða retorikki var, at eingin av teimum skyldigu kann nú siga, at tey ikki vistu av, at VAX var vandamikil og at tey involveraðu vildu blíva straffaði. Føroya rættur & Føroya Fólk má stoppa tíð terrorvirksemi sum gongur fyri seg , ella koma okkara børn at liva undir hesum, veit vaknar so byrja tað nógv rættarmál tíð tað tit gera er mordforsøg og neyðtøku av Føroya Fólkið.:(

https://www.theirlyingtoyou.com/post/daunting-compilation-of-athletes-collapsing-and-dying-from-the-covid-vax?fbclid=IwAR2pGosL7ZkaraWI2iAfjUt5ciWvk4COrAMOwQeVRaUEf_OTDKSOUhaZHh0

Hvørji vísindalig prógv hava vit til taks iđ kunnu prógva, at hendan sokallađa sjúkan, Kovid19, veruliga er til? Hendan virus, SARS-CoV-2, sum tit avvarđandi myndugleikar tvíhalda um er orsøkin til sokallađu sjúkuna, Covid19, - tá nú hendan sokallađa áđurnevnda virus ongantíđ er vorđin frábyrgd (isolerađ), uppreinsađ og uppmáld (kvantifiserađ)?

Tá nú hendan sokallađa virus, SARS-CoV-2, ikki, á vísindaligan hátt, er vorđin frábyrgd (isolerađ), uppreinsađ og uppmáld (kvantifiserađ), hvussu kunnu tit avvarđandi myndugleikar vita, um hendan sokallađa koppseting (vaksina) er gagnsliga munadygg (effektiv)?

Hvussu kunnu vit viđ vissu vita um ein sokalla koppseting (vaksina) er trygg, tá nú sokallađa virussin SARS-CoV-2, ongantíđ er vorđin frábyrgd (isolerađ), uppreinsađ og uppmáld (kvantifiserađ)?

Hvussu kunnu avvarđandi myndugleikar bođa frá sokallađum virus úrbregði (variantum) v.m., tá nú sokallađa virussin SARS-CoV-2, ongantíđ er vorđin frábyrgd (isolerađ), uppreinsađ og uppmáld (kvantifiserađ)?

Hvussu kann ein virus variantur stava frá eini virus, sum ikki vísindaliga kann prógvast at vera til?

Hvussu kann ein RT-PCR test siga okkum um eitt menniskjađ er vorđiđ smittađ av sokallađu virus, SARS-CoV-2, iđ ongantíđ er vorđin frábyrgd (isolerađ), uppreinsađ og uppmáld (kvantifiserađ)? Her skal líka nevnast, at RT-PCR testin ikki er evna til sum eitt diagnosutól, er ikki ætla til at sjúkuavgerđa (t.e diagnostikk), og kann tískil ikki sjúkuavgerđa, um eitt menniskjađ er smittađ ella ei.

Um Føroya fólk og tit mynduleikar ikki eru førur fyri at gjøgnumskoða, varnast, avdúka og skilja hetta risa svikiđ kallađ fyri Kovid19, tá kann ein av sonnum seta eitt stórt spurnartekin viđ tykkara / teirra egnu sálarligu støđu. ;)

SSI, Danmark sigur 3753 fólk deyð av prik 1 og Prik 2 eru 6423 fólk dripin.

Tvs . Deyd skrásett i DK av “vax” eru 10.176 deyd fólk skråsett avlíva av sjálvum mynduleikinum, og í Føroyum er 100% sum hava yvurliva covid19/corona og eg kenni fleiri sum eru deyd av “vax” sum ikki er ein vaksina men ein biovápn.

Uppá 21 mánadir noyddust myndugleikarnir at lúgva um, um deyd av covid19, men sakin er tann, at hesi hvørki doydu av CV19, ei heldur vóru smittadi vid hesi fuppsjúku. Men tey øll høvdu fingid Covidvax tað siga tey onki um, og hetta kemur frá álítandi keldum sum eru 100%, men vóru nøkur illa fyri áðrenn av ødrum sjúkum skal vidmerkjast. Fólk skulu vita, at ein handling, sum framskundar deyðan hjá einum persóni er morð. Tað sum sker her viðvíkjandi Jødapassið, Ethylen Oxid Gen-test RT-PCR sum er giftigasta og mest krabbameinselvandi evnið menniskja veit um, og hasar Graphene oxid framleidu maskurnar úr Kina tey tvinga fólk í, og so handan kanylin hjá Kaj, sproytan er 90% cellugift Graphene Oxid og onnur vandamikil kemisk evnir í eisini, hetta er sjúkt i høvdinum, hetta er sera óndsinna fólk, fyri at siga tad beint út, tey øll eru fanansbesett uttan undantak, hetta er Nazi-fasistiskur, kommunistiskir Ìsakaldir psykopatar vit hava við at gera her.

Nurenberg koturnar eru brotnar: Nurenberg Protokollin hevur Danmark undirskriva t.v.s. Galdandi í øllum ríkinum, Danska grundlógin sum er eisini galdandi í Føroyum, og so eisini okkara mannarættindi (Human Rights) alt hetta bróta mynduleikanir mótir okkum og flenna aftanfyri, teir átti so at arbeid fyri okkum og ikki korrupta W.H.O. og Bill Gates , WHO hevur arbeid sidan 1974 hvussi teir skulla minka um fólkatalid í heiminum, og tað er tað sum sker nú, trupleikin er bert tann at nú royna teir at drepa okkum og okkara børn , vissi hetta ikki er langt úti so veit eg ikki hvat er. Tað vil siga at mynduleikanir bróta lógina, og so er tað upp til okkum um vit góðtaka tað ella ikki, men sum tað sær út nú so elskar fólkið lógloysið tiverri, tey ofra sínu egnu børn, smá børn til Satanistarnir í landinum . Hetta er nógv verri enn í Kina og Nordur Korea samanlagt + taliban, har nokta teir hvussi er giftuna frá Pfizer, gift test og gift maskur til sinar landsmenn, kanska ikki heilt Kina men hinir báðir.

Kanylin hjá Kaj, er lívsfarlig eg havi persónligt mist fleiri eg kenni í Føroyum av hasum og eitt avtrat at tað sum verur injicera í fólk ikki upptyllir treytirnar fyri, at vera kalla vaccina. Og at ein av treytunum fyri, at sleppa, at eksperimentera uppá fólk var, at hvørja ferð injektiónirnar vóru umtalaðar, so skuldi sigast, at tað var eitt eksperiment. Men hetta er ikki tað vit hava sæð. Eiheldur eru fólk, sum hava fingið injektiónirnar informeraði um, at tey luttaka í einum eksperimenti. Hetta krevur eitt undirskrivað informerað samtykki har tey skriva undir uppá, at tey hava móttikið alla tilgongiliga informatión um tað evni tey fáa injicera. Og at tey hava skilt informatiónina. Hetta fyri, at tað skal vera lógligt, at gjøgnumføra eksperimenti.

Teir drepa fólk við hesum injektiónunum. Og vit síggja sum vænta, at nógv fólk longu eru dripin. Og tað verur verri enn, tað kan eg lova tykkum fyri , men soleidis er tá fólkið vil hava Nazi Politik i landinum tíð eru vit enda her sum vit eru.

Enn hevur eingin farsótt veriđ, men lygnirnar hava ikki trotiđ. Eingin prógv finnast heldur um, at nøkur nýggj coronavirus er uppdagađ. Einasta farsótt sum hevur gingiđ seinasta áriđ, er ein lygisótt og ein testsótt. Men eingin er vorđin sjúkur av hesum og eingin er deyđur av hesi uppspunnu sjúku, sum ikki er til. Testirnar sum nýttar verđa, eru ikki konstruerađar til at stilla eina diagnosu.



Covid-19 er ein lygn Vakna. ✌️

Vh

Fríbjartur Dahl-Olsen

Føroyar.