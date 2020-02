Bárður Hofgaard Joensen vart ph.d. við University of York

Fríggjadagin 24. januar vardi Bárður Hofgaard Joensen ph.d.arbeiði sítt á Department of Psychology, University of York.





Ph.d.-ritgerðin kallast: "How event-based memories change as a function of forgetting and consolidation".





Aidan Horner, dr. og professari, og Gareth Gaskell, professari, vóru vegleiðarar.



Verjan gekk væl fríggjadagin og Bárður stóð hana uttan rættingar.





Ein kapittul í ritgerðini er almannakunngjørdur sum grein í Journal of Experimental Psychology: General, og kann frítt lesast á netinum, sí: United We Fall: All-or-None Forgetting of Complex Episodic Events





Øll ritgerðin verður tøk seinni.





Les meira um granskingarbólkin hjá Aidan Horner, professara, á University of York á aidanhorner.org





Les meira um Bárð Hofgaard Joensen í Heilagrunninum